Oroscopo Paolo Fox domani, 18 ottobre 2020: le previsioni in anteprima

Non gettare il tuo peso a meno che tu non lo voglia ributtare indietro È saggio evitare giochi di potere con questo cielo.

Sì, fa male essere snobbato, ma vivrai lo stesso. Sei nato con una pelle notoriamente spessa.

Oroscopo Paolo Fox 18 ottobre: Gemelli

Ricordati che sei stato tu a decidere di non rivelare alcuni dettagli. Non puoi incolpare qualcuno per aver inavvertitamente calpestato i tuoi piani.

Oroscopo Paolo Fox, 18 ottobre: Cancro

Non cercare di accontentare una persona cara perché non sa cosa vuole. Dì di sì a tutto (ma non impegnarti a nulla) finché non si prende una decisione.

Aggiornamento ore 7.00