Oroscopo Paolo Fox domani, 20 novembre 2020: le previsioni in anteprima

A volte le prime impressioni dovrebbero lasciare il posto a seconde o addirittura terze. Rivedi un presupposto che non è più vero. Sarai felice di vederti giudicato male.

Oroscopo Paolo Fox 20 novembre: Gemelli

Trova qualcosa da lodare anche se non è proprio lodevole. Vuoi dare alle persone qualcosa su cui costruire. Accentuare il positivo fa miracoli.

Oroscopo Paolo Fox, 20 novembre: Cancro

Non c’è modo di sapere in cosa ti stai imbattendo in anticipo. Tutto quello che puoi fare è firmare, sperare per il meglio e fidarti del lieto fine.

Aggiornamento ore 7.00