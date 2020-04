Oroscopo Paolo Fox domani, 28 aprile 2020: i consigli in anteprima

Molti si affidano al possesso degli strumenti giusti. Il problema intrattabile della giornata sarà risolto con l’equivalente di una spada affilata.

Oroscopo Paolo Fox 28 aprile: Toro

Il desiderio ti fa andare avanti in un modo che non è possibile ottenere ciò che desideri. Quindi, anche se può essere frustrante vivere in uno stato di desiderio, è il desiderio costante che fa girare il mondo.

Oroscopo Paolo Fox 28 aprile: Gemelli



Non lasciare che il tuo tempo e la tua energia vengano sprecati da banalità. La maggior parte delle piccole cose può essere conquistata con amore. Componi la compassione e la generosità e tutto ciò che contava diventerà irrilevante.

Oroscopo Paolo Fox, 28 aprile: Cancro

Quello che pensi sia il problema non è il problema. In realtà è una sorta di soluzione, anche se non molto buona. Chiediti “per cosa sto risolvendo?” e “come posso risolverlo meglio?”