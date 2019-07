Oroscopo Paolo Fox, la classifica settimanale dei segni: le previsioni dal 22 al 28 luglio 2019

Torna l’oroscopo settimanale di Paolo Fox con la classifica dei segni e tutte le previsioni dal 22 al 28 Luglio. Una nuova settimana è alle porte ed il noto astrologo italiano ha ben chiare le previsioni per i 12 segni zodiacali per i prossimi sette giorni, ecco la classifica di Paolo Fox e tutte le anticipazioni rivelate dal celebre personaggio tv all’interno del settimanale DiPiù Tv.

Come avviene già da qualche settimana, infatti, durante il periodo estivo Paolo Fox ha spostato il suo appuntamento con le stelle dal programma tv “Mezzogiorno in Famiglia” al settimanale cartaceo “DiPiù Tv”. In attesa della nuova stagione del programma condotto da Giancarlo Magalli, ecco le previsioni della settimana per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox: la classifica dei segni dal 22 al 28 luglio 2019

A seguire la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox con tutte le indicazioni e anticipazioni riportate dal noto astrologo per la settimana dal 22 al 28 luglio. Per quanto riguarda la classifica dei segni Paolo Fox indica il seguente ordine: Ariete, Leone, Sagittario, Toro, Gemelli, Cancro, Vergine, Bilancia, Pesci, Scorpione, Capricorno Acquario. Per un quadro dettagliato e le previsioni segno per segno riportiamo un estratto tratto dalle sue anticipazioni per la settimana in arrivo.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni segno per segno della settimana 22-28 luglio 2019

La settimana in arrivo rappresenterà per l’Ariete un periodo con forti contrasti, entro la fine di luglio 2019 molte situazioni evolveranno e tante novità si svilupperanno nel corso del mese di agosto. La settimana dal 22 al 28 luglio per i nati sotto il segno dell’Ariete sarà di recupero. Per i Toro la fine di luglio sarà caratterizzata da qualche discussione familiare, bene nel lavoro, il Toro è uno dei segni più fortunati di questo periodo.

Per gli amici dei Gemelli l’oroscopo di Paolo Fox prevede il transito di Venere da fine mese, attenzione al fine settimana, diverse novità all’interno della propria famiglia e nell’economia. L’oroscopo del Cancro per fine luglio 2019 vede un nuovo possibile amore sbocciare, è tempo di rimboccarsi le maniche per realizzare alcuni progetti di coppia chiusi nel cassetto da diverso tempo.

Venere nel segno per i nati sotto il segno del Leone, sviluppate nuove amicizie, il cielo è fortunato e anche nel lavoro potreste trovare diverse soddisfazioni. Amici della Vergine, secondo Paolo Fox è tempo di instaurare rapporti più solidi con le persone a cui volete bene, possibili litigi con Gemelli e Pesci ma in generale sarà un periodo positivo.

Per la Bilancia l’oroscopo di Paolo Fox vede alcune difficoltà in amore, servirà pazienza, bene nel lavoro. Scorpione, fine luglio per voi sarà scoppiettante e tormentato da alcuni conflitti, soprattutto se siete single. Grandi cambiamenti in arrivo in campo lavorativo, tenere duro. Per il Sagittario Paolo Fox prevede una settimana di rotture, resa positiva da alcuni nuovi incontri. Qualche problema nel lavoro ma tutto si risolverà a partire dal mese di agosto.

Amici del Capricorno per voi l’oroscopo settimanale di Paolo Fox parla di una settimana di recupero, diverse novità sul lavoro e qualche piccola tensione nella vita di coppia, non siate troppo gelosi. L’oroscopo dell’Acquario vedrà l’amore in difficoltà, piccoli problemi in campo economico saranno affrontati e superati nel corso del fine settimana. Concludiamo con il segno dei Pesci, per i nati sotto questo segno l’astrologo Fox vede possibili crisi che potranno essere superate nel corso di fine luglio 2019 per fare spazio a nuove ripartenze. Siate pazienti sul lavoro, il momento non è certamente dei migliori.