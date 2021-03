Oroscopo Paolo Fox oggi, 18 marzo 2021: le previsioni del giorno

Può venire da te la possibilità di accompagnare qualcuno in un viaggio. Potresti diventare determinante per ottenere una risoluzione amichevole di un problema di proprietà. Dare una buona considerazione di sé sul fronte accademico è una conclusione scontata per alcuni!

Oroscopo Paolo Fox 18 marzo: Gemelli

Un’iniziativa sul fronte della salute rischia di mantenerti aggiornato e ringiovanito. L’acquisto di nuovi mobili o di un grande elettrodomestico può sconvolgere il tuo budget con i costi attuali. Gli innamorati probabilmente porteranno il partner per una gita o una breve vacanza.

Oroscopo Paolo Fox, 18 marzo: Cancro

Il denaro non sarà un problema per te quando inizi a guadagnare bene. Al lavoro, è probabile che tu venga tirato su dai superiori per qualcosa non completato. È probabile che un amico ti aiuti quando ne hai più bisogno.

