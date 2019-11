Oroscopo Paolo Fox oggi 18 Novembre 2019: ecco le previsioni dell’astrologo segno per segno

Rieccoci ancora una volta con l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox, per ciò che concerne le previsioni di oggi.

Paolo Fox, oroscopo 18 novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 18 novembre 2019: Ariete

Il countdown in amore, per Paolo Fox, termina il 26: perciò fatevi avanti se potete. Anche nel lavoro alcune battaglie possono finalmente portare buoni frutti, ma attenzione alla troppa ansia. Oroscopo Paolo Fox 18 novembre 2019: Toro

Alcune noite di natura fisica, secondo Paolo Fox, non vi abbandonano neanche in questo inizio di settimana. Vorreste essere onnipresenti e non solo, ma come dice l’astrologo “non ce la fai a fare tutto. E se nei rapporti avete avuto qualche grattacapo di troppo in queste settimane, da oggi provate a lavorare per riportare il sereno. Oroscopo Paolo Fox 18 novembre 2019: Gemelli

Più si avvicina Dicembre, e secondo Paolo Fox per voi è molto meglio. Chi sta iniziando una nuova esperienza, sia un viaggio o lavoro, o deve fare una scelta d’amore, iniziasse a darsi da fare. Il 2020, infatti, è il vostro anno. Oroscopo Paolo Fox 18 novembre 2019: Cancro

Secondo Paolo Fox è bene analizzare a fondo alcune amicizie o per meglio dire collaborazion: inoltre, spese a parte, problemi per la casa, e nel rapporto. Bisogna che continuiate con la tolleranza. Aggiornamento ore 6.00

Paolo Fox, oroscopo 18 novembre per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 18 novembre 2019: Leone

La Luna interagisce con Venere e per voi, secondo Paolo Fox anche il Sole è favorevole. Di conseguenza potreste nel lavoro superare anche alcune empasse vecchie tempo,e anche se qualche relazione potrebbe interrompersi, non nella coppia, perchè c’è aria di maggior feeling. Oroscopo Paolo Fox 18 novembre 2019: Vergine

Per Paolo Fox le stelle iniziando a favorirvi e così sarà almeno fino al nuovo anno. Infatti si “aprono nuove prospettive di lavoro” e anche sul piano delle relazioni sentimentali si respira un senso di rinnovamento generale. Oroscopo Paolo Fox 18 novembre 2019: Bilancia

Secondo Fox, questo Saturno potrebbe portarvi ad “affrontare una vera e propria prova del destino”. Bisogna essere determinati, anche se si finisce preda di qualche riflessione di troppo. Del resto, anche in amore, la fine di Novembre coincide con una miglior chiarezza di contenuti e di esposizione, ma attenzione a non esagerare, almeno fino al 26. Oroscopo Paolo Fox 18 novembre 2019: Scorpione

Paolo Fox è chiaro: il quadro celeste vi è favorevole. Nonostante qualche tentennamento di troppo nelle scorse settimane e un surplus di rinnovate responsabilità, c’è un generale risveglio: anche in amore, siate più determinati. Aggiornamento ore 8.00

Paolo Fox, oroscopo 18 novembre per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 18 novembre 2019: Sagittario

Stando all’astrologo è un inizio di settimana positivo. Venere sostiene coloro che vogliono “pace, ritrovare l’amore o incontrare un’amicizia amorosa”. Nell’aria anche alcuni cambiamenti di vita, trasferimenti o news lavorative. Oroscopo Paolo Fox 18 novembre 2019: Capricorno

Secondo Paolo Fox le azioni di questa fase produrranno frutti “nella seconda meta’ dell’anno”. Saturno e Giove aiuteranno a “ripartire da zero, tagliando situazioni che non sono piu’ valide”. Attenzione a non andare troppo oltre con le polemiche. Oroscopo Paolo Fox 18 novembre: Acquario Paolo Fox sostiene che il quadro astrale nervoso incide nel segno. Occhio ai soldi e alla vostra bontà d’animo perchè a volte aiutare sempre gli altri può portare svantaggi e esservi nocivo.

Oroscopo Paolo Fox 18 novembre: Pesci

Per Paolo Fox il vostro è un segno oggi affaticato per via del lavoro”. Ma è anche vero che secondo l’astrologo chi lavorerà molto oggi prenderà vantaggi nei “primi mesi del 2020.”

