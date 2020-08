Oroscopo Paolo Fox oggi, 22 agosto 2020: i pronostici del sabato

È probabile che tu fornisca più del previsto sul fronte professionale e lasci il segno. Una buona notizia sul fronte familiare ti manterrà di buon umore. Un buon guadagno manterrà alto il tuo morale e aumenterà la tua autostima. Puoi provare invidia per un vicino che va in vacanza.

Potrebbe essere necessario mantenere un profilo basso poiché alcuni errori da te commessi potrebbero essere scoperti. Una funzione può segnare l’inizio della tua vita amorosa quando attiri l’attenzione di qualcuno!

Oroscopo Paolo Fox 22 agosto: Gemelli

Il tempo libero può sembrare un premio per coloro che pianificano un’uscita con il partner, ma in qualche modo ce la faranno. Una divisione immobiliare sarà per la soddisfazione di tutti.

Oroscopo Paolo Fox, 22 agosto: Cancro

Diventare più metodici al lavoro aiuterà ad affrontare vecchi problemi in sospeso. Tieni traccia di un giovane di famiglia per impedirgli di diventare ribelle. La consapevolezza finanziaria diventerà importante per risparmiare sulle tasse.

