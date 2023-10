Orsi trentini – Sull’autopsia di F36 nessuna risposta, denunciano Leal ed Oipa: “Avevano chiesto di essere presenti”

“La Provincia autonoma di Trento e l’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie non rispondono ancora alla richiesta di partecipare all’esame autoptico dell’orsa F36”, hanno comunicato l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa), e la Lega Antivivisezione (Leal), che aggiungono: “La richiesta di partecipare all’autopsia con un proprio consulente di parte individuato nella dottoressa Cristina Marchetti, medico veterinario, anatomopatologa ed esperta in materia, è stata inviata giovedì 28 settembre dall’associazione Leal e Oipa congiuntamente all’Izs, al presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, e al Servizio Foreste trentino. Nessuna risposta, almeno per ora”.

Autopsia dell’orsa F36: si sta valutando se procedere con una denuncia per uccisione di animale ai sensi dell’articolo 544 bis del Codice penale

Intanto ieri l’Ufficio legale dell’Oipa ha inviato agli stessi destinatari la richiesta di accesso agli atti per conoscere i dettagli della triste vicenda della morte di F36. Sulla base dei documenti che saranno forniti, l’associazione valuterà se procedere con una denuncia per uccisione di animale ai sensi dell’articolo 544 bis del Codice penale.

Autopsia dell’orsa F36, le associazioni animaliste: “Vogliamo chiarezza e vogliamo essere presenti all’esame autoptico della povera orsa”

“Vogliamo chiarezza e vogliamo essere presenti all’esame autoptico della povera orsa. A oggi non siamo stati informati né della possibilità o meno di essere presenti con un nostro perito di parte, né abbiamo notizia se l’autopsia sia stata fatta o meno”, dichiarano le associazioni Leal e Oipa. “Attendiamo una risposta dalla Provincia e dall’Istituto sperando che, nel rispetto della trasparenza che dovrebbe caratterizzare la Pubblica Amministrazione, si aprano alla corretta condivisione di atti e operazioni con noi, che rappresentiamo l’interesse della fauna, bene indisponibile dello Stato, e di chi la ama”.

Max