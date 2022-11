Oscar 2023, Jimmy Kimmel presenterà la cerimonia

(Adnkronos) – Dopo lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock nell’edizione dell’anno scorso, sarà Jimmy Kimmel a presentare, per la terza volta nella sua carriera, la cerimonia degli Oscar 2023 a Los Angeles in programma il 12 marzo. “Essere invitati a presentare gli Oscar per la terza volta è un grande onore o una trappola. Ad ogni modo, sono grato all’Academy per avermelo chiesto così in fretta dopo che tutti quelli bravi avevano detto di no”, ha detto Kimmel con la consueta ironia in una dichiarazione pubblicata su ‘Deadline’.

Il conduttore aveva presentato la cerimonia prima nel 2017 e poi nel 2018, quando attaccò Harvey Weinstein poco dopo lo scoppio degli scandali sessuali di Hollywood che portarono l’Academy a espellere l’ex produttore. La conduzione di Kimmel è stata annunciata oggi dall’Academy.