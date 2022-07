Ostia, finanza in Municipio per indagini su racket delle spiagge

Finanza in Municipio ad Ostia per il racket delle spiagge, si allarga l’inchiesta. Che cosa sta succedendo? Andiamo a fare un quadro di una vicenda.

Ostia, finanza in Municipio, la situazione

Dopo l’inchiesta interna, fatta partire dal Campidoglio a seguito di esposti delle associazioni cittadine all’autorità anti-corruzione in relazione agli arenili dati in gestione dall’amministrazione locale alle società che gestiscono il noleggio di lettini, sdraio e ombrelloni, con un blitz i militari hanno preso possesso dei faldoni relativi al bando di gara delle assegnazioni dove spunterebbero nomi di soggetti già citati da precedenti atti e procedimenti che condussero allo scioglimento del Municipio per infiltrazioni mafiose.

Attenzionato, in particolare, il bando sulle spiagge di Ostia Ponente: nessun partecipante. Non la prima gara di quei lotti ad andare deserta: nel 2014, ad esempio pochi mesi prima dello scioglimento del Municipio per mafia. Situazione citata nella relazione del prefetto Magno e considerata «sintomatica di un possibile controllo esterno sulla procedura di aggiudicazione».

aggiornamento ore 9,11

La posizione del Campidoglio e il blitz delle fiamme gialle

Il Campidoglio vuol vederci chiaro. E a giugno, il Segretariato Generale ha comunicato all’Anac – Autorità nazionale anti-corruzione – e al Direttore del X Municipio l’avvio di «un’istruttoria interna sulle procedure per l’assegnazione dei servizi di balneazione sulle spiagge libere di Ostia.

Un un atto amministrativo che, in virtù della richiesta di accesso agli atti delle forze dell’ordine, ha un peso significativo. Il filone di indagine, che si riconduce anche ai recenti blitz della Guardia di Finanza sulle spiagge di Castel Porziano e Capocotta, verte sulla possibile «occupazione abusiva» di demanio pubblico. Nel mirino ci sarebbero tutti i gestori dei chioschi dell’area dove sono partiti accertamenti: non è escluso che a breve possano scattare i sigilli per le strutture. Il tutto, nel pieno del passaggio di competenze delle deleghe da Municipio a Comune.

aggiornamento ore 12,42