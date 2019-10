Ostia, finti poliziotti legano 25enne con fascette durante rapina in casa: caccia a 3 romani

Ricerche serrate per i tre uomini che mercoledì scorso hanno rapinato una famiglia legando con delle fascette un ragazzo 25enne in via Maria Theodoli in zona Dragoncello a Roma. I tre, con un forte accento romano, si sono presentati alle 17 circa dello scorso 9 ottobre, alla porta di casa della famiglia, dove in quel momento c’erano una donna di 60 anni, e il figlio di 25.

Fingendosi poliziotti e mostrando un falso tesserino i tre sono entrati ed hanno legato con delle fascette il ragazzo. Dopo aver ispezionato l’abitazione alla ricerca della cassaforte che però non sono riusciti ad aprire, innervositi i rapinatori hanno arraffato oggetti in oro e sono scappati. Indaga la Polizia del commissariato di Ostia.