Ostia, rimprovera scooteristi indisciplinati e gli sparano a un piede

Una vicenda che se davvero è andata come è stata raccontata, significherebbe che Ostia, bellissimo ‘municipio’ marino della Capitale, vive una realtà simile a quella delle filmiche città di frontiera western, dove bastava uno sguardo sbagliato per rimediare una pallottola!

Fatto è che nel tardo pomeriggio di oggi, un 24enne si è presentato al pronto soccorso del locale ospedale Giovanni Grassi, con una vistosa ferita sanguinante al piede.

Accompagnato da un passante, che l’ha subito soccorso, il giovane ha raccontato che poco prima, mentre era intento a traversare un passaggio pedonale all’altezza della stazione Stella Polare, uno scooter con due persone a bordo l’ha quasi investito non rispettando le strisce pedonali. Il 24enne d’istinto ha imprecato e, tanto è bastato: lo scooter è tornato indietro e, affiancato il giovane, la persone seduta dietro ha estratto una pistola sparandogli su un piede per poi fuggire via.

Una storia che se confermata lascia tutti senza parole. Ora sta agli agenti del Commissariato Lido sincerarsi della veridicità dell’accaduto, e rintracciare quanto prima due aggressori…

Max