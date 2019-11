Ostia, Salvini visita case popolari: spero mia presenza stimoli Raggi a ricordarsi che esiste Ostia

Prosegue il tour del leader della Lega Matteo Salvini nei quartieri di Roma. Questa mattina Salvini è ad Ostia dove sta visitando la zona di ponente. Ai cittadini che lo salutano chiedendogli selfie e sottoponendogli questioni che spaziano dalle spiagge libere alla chiusura di una mensa scolastica, Salvini chiede “E’ mai venuta qui la Raggi?” ricevendo un coro di no come risposta.

“Mi auguro che la mia presenza qui stimoli la signora Raggi a ricordarsi che esiste anche Ostia e che i cittadini di Ostia pagano le tasse come tutti gli altri romani ed hanno diritto ai servizi che hanno tutti gli altri romani” ha detto Salvini avviandosi verso via Forni dove i residenti gli mostrano lo stato delle case popolari.

Sulla raccolta dei rifiuti Salvini ha detto: “Ci sono decini di milioni di euro che vanno sprecati perché i sacrifici dei romani che fanno la raccolta differenziata poi finiscono nei cassonetti. Mi domando con quale criterio, con quale dignità il comune di Roma impone sacrifici ai cittadini per poi buttare tutto nello stesso cestone. E’ uno dei tanti motivi per cui la signora Raggi potrebbe fare altro nella vita e non il sindaco di Roma perché non è assolutamente all’altezza”.