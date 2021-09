Padova, operaio muore cadendo da impalcatura di 5 metri

Un operaio è morto cadendo da un’impalcatura di 5 metri. Altro infortunio mortale sul lavoro oggi pomeriggio. E’ accaduto oggi intorno alle 15.30, presso un’azienda di Loreggia, in provincia di Padova. L’impatto al suolo è stato tremendo e per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto è intervenuto il personale del Suem 118 che ha tentato di rianimare l’operaio, ma è stato tutto inutile, e l’uomo è morto. Sul posto i carabinieri e il personale dello Spisal per ricostruire la dinamica dell’infortunio.