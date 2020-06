Palermo, incendio in un appartamento: muore una donna

Un incendio divampato questa mattina intorno alle 5 a Palermo, in un appartamento al nono piano di un palazzo a via Pacinotti, ha portato alla morte di una donna di 79 anni Anche la figlia è rimasta ustionata nell’incendio ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale civico.

Ancora da accertare le ipotesi che potrebbero aver portato al rogo, tra queste un cortocircuito dell’impianto elettrico. A dare l’allarme sono stati i vicini di casa a seguito della fuga di fumo dall’appartamento dove vivevano le due donne. Immediato l’intervento di cinque squadre di vigili del fuoco, di cui nove sono rimasti intossicati e portati in ospedale in codice giallo. Sono attualmente in corso i lavori per mettere in sicurezza l’impianto.