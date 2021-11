Pallone d’oro, Messi vince per la settima volta

Pallone d’Oro va a Lionel Messi che lo vince per la settima volta in carriera. Il 34enne attaccante del Psg e della Nazionale argentina ha avuto la meglio sul 33enne centravanti del Bayern Monaco Robert Lewandowski.

Il centrocampista del Chelsea e della Nazionale italiana, Jorginho, ha chiuso al terzo posto nella classifica del pallone d’oro. Alle sue spalle i francesi Karim Benzema (Real Madrid) quarto e Ngolo Kanté quinto suo compagno di squadra al Chelsea.



Il portiere del Psg e della Nazionale italiana, Gianluigi Donnarumma, si piazza al 10° posto della classifica. L’ex numero 1 del Milan si classifica alle spalle del compagno di squadra Kylian Mbappé.

Robert Lewandowski è stato premiato, invece, come miglior attaccante sul palco del pallone d’oro. “Sono molto fiero di essere qui dopo quasi due anni, un periodo molto difficile a causa della pandemia -ha detto il giocatore del Bayern Monaco-. Sono molto orgoglioso di questo premio perché so cosa vuol dire essere in area e cercare di segnare un gol. Devo ringraziare i miei compagni perché è merito loro ogni gol che riesco a segnare. So cosa significa avere una sinergia con la squadra e avere una grande squadra alle spalle. Ringrazio la mia famiglia perché con il loro amore posso rendere al meglio”.