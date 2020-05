Pamela Trono Over, chi è la dama di Uomini e Donne: età e vita privata dell’ex di Enzo

Pamela Trono Over, chi è la dama di Uomini e Donne: età...

Tra nuovi arrivi e sorprese, come può essere l’arrivo del giovane Sirius per corteggiare Gemma, Uomini e Donne regala anche il ritorno di ‘vecchi’ protagonisti. Nello studio della trasmissione condotta da Maria De Filippi hanno fatto infatti il loro nuovo ingresso Enzo Capo e Pamela Barretta, e il loro confronto non è stato leggero.

La coppia, o per meglio dire la ex coppia, ha infatti reso note le proprie rimostranze nei confronti dell’altro in un acceso dibattito divampato prima con uno scambio a distanza su Instagram. Pamela, infatti, rispondendo alle domande dei suoi follower ha fatto capire che la storia tra i due è. Naufragata a causa del ripensamento di Enzo.

Pamela, lavoro e storia con Enzo

Enzo dal canto suo non ha voluto parlare della fine della storia con Pamela, ma si è detto deluso del comportamento della dama. Scopriamo meglio chi è Pamela Barretta, la dama che cerca l’uomo giusto con cui condividere la sua vita. Pamela è nata a Bari nel 1984, ha 37 anni ed è mamma di un ragazzo che ha da poco compiuto 19 anni.

Pamela ha sempre ribadito di essersi scottata con le sue storie precedenti, per questo è alla ricerca di un uomo diverso, sincero. La dama dirige un’accademia di formazione professionale per estetisti e parrucchieri. E’ molto attiva sui social e ha trovato la notorietà grazie alla sua partecipazione del Trono Over di Uomini e Donne, durante il quale ha conosciuto Enzo, con cui però la storia sembra ormai naufragata.