Papa Francesco: “Troppi bambini morti a causa della guerra”

In occasione dell’udienza ai ragazzi dell’Azione Cattolica, Papa Francesco ha lanciato un grido d’allarme in merito ai troppi bambini morti a causa della guerra: “Tanti popoli, tanti ragazzi soffrono a causa della guerra!”, ha detto il Pontefice.

Ha aggiunto Papa Francesco: “Sapete quanti bambini sono morti a Gaza in questa ultima guerra? Più di tremila. È incredibile, ma è la realtà. E in Ucraina sono più di cinquecento, e nello Yemen, in anni di guerra, sono migliaia. Il loro ricordo ci invita ad essere a nostra volta luci per il mondo, per toccare il cuore di tante persone, specialmente di chi può fermare il turbine della violenza.”.

Conclude il Pontefice: “Il Natale ci ricorda che Dio ci ama e che vuole stare con noi. Per questo Gesù è nato, si è fatto piccolo, è vissuto in una famiglia con Maria e Giuseppe, e continua ad essere presente al nostro fianco e in ciascuno di noi: perché ci ama, ci è amico. Questo è un dono stupendo. E ne porta con sé un altro: che anche noi possiamo amarci gli uni gli altri come fratelli. Quanto bisogno ne abbiamo oggi!”.