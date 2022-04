Papa: “Il medico mi ha detto di non camminare”

(Adnkronos) – “Devo obbedire al medico che mi ha detto di non camminare”. Il Papa, al termine dell’udienza con i partecipanti al pellegrinaggio dalla Slovacchia, si scusa per non potere salutare in piedi i vescovi e le autorità arrivati in Vaticano coi fedeli slovacchi. “E’ una umiliazione – ammette – ma la offro per il vostro Paese”.

“C’è un problema – dice a braccio al termine dell’udienza in Aula Nervi -. Questa gamba non funziona. Il medico mi ha detto di non camminare. A me piace, ma stavolta devo obbedire al medico. Vi chiedo il sacrificio di salire voi – dice ai vescovi e alle autorità slovacche – . E’ una umiliazione ma la offro per il vostro Paese”.