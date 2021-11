Anche oggi, un po’ come tutti i media, ancora una volta parliamo del vaccino rivolto ai più giovani anzi, ora addirittura ‘esteso’ persino ai bimbetti della fascia 6-11 anni d’età.

Un ‘range’ rispetto al quale, anche Crisanti suggerisce di attendere più di dati e ‘prudenza’, per non andare incontro a situazioni spiacevoli anzi, come afferma il noto virologo, soprattutto “Per non dare un’arma ai No-vax”.

Ora noi come è giusto che un serio organo di informazioni faccia, non ci limitiamo a dare spazio soltanto alle ‘fonti istituzionali’ ma, nel rispetto della democrazia – come spesso facciamo – riportiamo anche pareri opposti, ovviamente se provenienti da fonti altrettanto serie.

Così oggi vogliamo proporre quanto scritto sul suo blog dal senatore Gianluigi Paragone il quale, proprio prendendo spunto dalle vaccinazioni rivolte ai più giovani, si interroga sull’affidabilità – in termini di effetti collaterali – dei vaccini rispetto a queste fasce d’età…

Paragone: “Miocarditi nei giovani, Pfizer modifica il vaccino: ma siamo sicuri di poterci fidare?”

“I vaccini anti-Covid sono sicuri, soprattutto per le fasce più giovani della popolazione? – esordisce Paragone – Possiamo davvero fidarci delle intenzioni delle case farmaceutiche che si sono lanciate in tutta fretta nel business più redditizio della loro storia, gonfiando a dismisura i guadagni? Difficile dirlo, viste le tante contraddizioni che hanno segnato la campagna vaccinale. Di sicuro, però, la trasparenza non abita dalle parti dei colossi di Big Pharma. Che ora, a quanto pare, hanno modificato i loro farmaci per proteggere maggiormente i bambini, come rivelato dalla FDA.

L’agenzia del farmaco americana, con un documento del 26 ottobre, ha infatti confermato come Pfizer abbia modificato la composizione del vaccino per andare incontro alla tutela dei bambini. Includendo un ‘ingrediente segreto’ (un po’ come fosse una pozione magica) capace di aumentare la stabilità e ridurre l’acidità del sangue. In questo modo il farmaco, secondo l’azienda che lo produce, potrà essere somministrato ‘anche ai giovanissimi in età compresa tra i 5 e gli 11 anni’”.

Dunque, scrive ancora il leader di ‘Italexit’ “Sulla carta, il rischio di pericolose miocarditi dovrebbe essere scongiurato. Siamo però davvero sicuri di poterci fidare di Pfizer? Qualche dubbio, in tutta franchezza, viene. Innanzitutto, per i lungo curriculum per alle spalle dell’azienda, fatto di accuse, processi, risarcimenti. Poi per il modo in cui ha già preso in giro le autorità sanitarie internazionali: ha lanciato in fretta e furia il proprio vaccino promettendo efficacia massima, incassato l’autorizzazione e solo successivamente rivelato come la protezione, in realtà, non superi i 6 mesi, così da preparare una terza dose e nuovi incassi record. Infine, qualche domanda la solleva la stessa scelta di intervenire sul farmaco”.

Quindi, si domanda a questo punto il senatore, “Se Pfizer ha modificato il vaccino, viene spontaneo chiedersi: cosa è stato somministrato finora a ragazzi e adulti? Perché non è stato possibile intervenire prima? Siamo sicuri che ora il rischio di miocarditi sia davvero scongiurato? Domande quanto mai attuali, considerando che il CDC (organismo di controllo sulla sanità pubblica degli Stati Uniti) segnalava soltanto qualche mese fa ‘l’aumento di casi di miocardite e pericardite dopo la vaccinazione con Pfizer, in particolar modo negli adolescenti e nei giovani adulti’. E alle quali però, siamo sicuri, l’azienda farmaceutica rifiuterà di rispondere in maniera puntuale”.

Max