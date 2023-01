Parco via Vanni, Alfonsi: “Inaugurata area ludica, è stata completamente riqualificata”

L’Assessora capitolina all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi, alla presenza del Presidente del Municipio XII Elio Tomassetti, ha inaugurato l’area ludica del Parco di Via Vanni nel quartiere Massimina, dopo i lavori di completa riqualificazione effettuati dal Dipartimento Tutela Ambiente di Roma Capitale in collaborazione con il Municipio.

Gli interventi, seguiti alla rimozione delle vecchie attrezzature non più a norma, sono consistiti nella posa di un’altalena a nido inclusiva, di una struttura a due torri e della pavimentazione antitrauma in tutta l’area.

“Con il completamento delle riqualificazioni e l’apertura al pubblico nelle ultime settimane delle aree ludiche a Villa Ada, vicino al lago piccolo nel Municipio II, a Via Caselli nel Municipio XI, a Via Imer/Via Baseggio e Via Bolognola nel Municipio III, a Via Cerchiara nel Municipio IV e al Parco Lupo Alberto nel Municipio IX sono attualmente 54 le aree ludiche ristrutturate o realizzate ex novo dal novembre 2021. Interventi progettati dal Dipartimento Tutela Ambiente che, purtroppo, hanno anche registrato alcuni ritardi dovuti alle difficoltà di reperimento delle attrezzature per carenza delle materie prime.

Un lavoro che sta proseguendo con interventi avviati, ad esempio, alla Stazione Quattro Venti nel Municipio XII e al Parco Caravaggio nel Municipio VIII.

La pandemia ha fortemente accresciuto la domanda di aree verdi accoglienti, di aree gioco e percorsi fitness sicuri e inclusivi e, come Amministrazione, siamo impegnati a dare risposte concrete in tutti i quadranti della città”, dichiara l’Assessora Alfonsi.

“Il Parco di via Vanni è un polo centrale nel quartiere Massimina, dove mancano luoghi di aggregazione.

Insieme all’Assessora Alfonsi abbiamo investito sulla sostituzione dei giochi, per avere un’area inclusiva e fruibile da tutti.

L’opera di riqualificazione andrà avanti arrivando a soluzioni di gestione condivisa del giardino con le realtà del territorio, perché questa è l’idea che abbiamo di rivalutazione dei luoghi comuni.

Mi piace sottolineare che dopo anni di incuria e mancata manutenzione, si stia intervenendo in modo strutturale su tutte le aree ludiche del Municipio. Infatti, a breve si procederà anche su Largo Ludovico Quaroni” aggiunge il Presidente Tomassetti.

