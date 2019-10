Patch 1.06 di FIFA 20, disponibile da oggi: cosa cambia

“E chi sarebbe questo qui?”. Ribery, si è visto anche in Italia, non è uno che le manda a dire. Che sia un arbitro o un allenatore poco cambia. Figurarsi se l’obiettivo delle lamentele del francese è Electronic Arts, casa di produzione di FIFA 20, simulazione calcistica che rispetto al passato ha dimenticato di riprodurre fedelmente le fattezze del giocatore della Fiorentina.

Lo stesso Ribery, infatti, tramite uno scherzoso Tweet ha fatto notare ad EA la differenza con la sua controparte virtuale, spingendo la stessa società ad apportare delle modifiche sui volti di alcuni giocatori. Proprio per questo oggi 30 ottobre è disponibile la patch 1.06 che corregge le fattezze di molti calciatori.

FIFA 20, cosa corregge la patch 1.06

Played #FIFA20 with my kids not long ago. 🕹

Hey @EASPORTSFIFA…Who is this guy? 🤔🤨🤣 pic.twitter.com/fjCBjO4FOx — Franck Ribéry (@FranckRibery) October 17, 2019

Non solo Ribery, la patch 1.06 di FIFA modifica infatti il volto di molti giocatori, tra cui, rimanendo in Italia, Mertens, Lautaro e Zaniolo, dando un ulteriore tocco di realismo alla simulazione calcistica, che in realtà, almeno in questa prima parte di stagione, sta ricevendo diverse critiche.

La patch 1.06, inoltre, corregge alcune imperfezioni del gameplay, modificando piccole imperfezioni. Nessuna rivoluzione quindi, ma qualche aggiustamento per rendere più immersivo il nuovo FIFA 20.