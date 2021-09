Seconda udienza oggi al Tribunale per le emergenze e la sicurezza di al-Mansoura, in Egitto, del processo a carico di Patrick Zaki, lo studente e ricercatore egiziano dell’Università Alma Mater di Bologna detenuto da quasi 20 mesi. Dovrà affrontare nuove accuse per gli articoli scritti per il sito libanese Daraj, con cui collaborava. Rischia 25 anni di carcere.