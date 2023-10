Patrimonio Roma – M5S-Lista Civica Raggi: “La Maggiolina, in Municipio III ennesima questione poco chiara”

Patrimonio Roma – M5S-Lista Civica Raggi: “La Maggiolina, in Municipio III ennesima...

“La domanda è semplice: perché il Municipio III continua a tollerare la presenza dell’associazione culturale ‘La Maggiolina’ nello stabile di via Bencivenga nonostante una sentenza di sgombero risalente al 3 maggio?

Una vicenda decisamente poco chiara, oggetto di discussione nell’odierna seduta congiunta delle Commissioni Trasparenza di Roma Capitale e del Municipio III, soprattutto alla luce della singolare tempestività con cui lo stesso Municipio, il giorno successivo alla sentenza di sgombero – il 4 maggio -, ha stipulato un protocollo d’intesa con la stessa associazione che, come emerso anche oggi, svolgerebbe all’interno dei locali occupati attività scarsamente o per nulla attinenti alle finalità socio-culturali in qualche misura tutelabili previste dal regolamento sugli immobili di Roma Capitale.

Alla luce di ciò e della ‘violazione del rapporto concessorio’ che, insieme alla evidente ‘mancanza di volontà espressa e manifesta di collaborare alla risoluzione della propria posizione amministrativa’, rende inefficace l’applicazione del suddetto regolamento, sottoporremo la questione all’attenzione degli organi di trasparenza capitolini al fine di fare piena luce, anche a livello centrale, su una situazione – l’ennesima – non più tollerabile“.

Lo dichiarano, in una nota, il capogruppo capitolino della Lista Civica Raggi Antonio De Santis e il capogruppo M5S del Municipio III Dario Quattromani.

Max