Patrimonio, Santori (Lega): “Il piano casa è irricevibile, le scelte del Pd al vaglio della Corte di Conti”

“Niente regali agli occupanti abusivi. Il piano casa varato dalla Giunta Gualtieri è irricevibile. Il meccanismo del passaggio da casa a casa con le categorie ‘meritevoli di tutela’ allargate e enormi spese pubbliche, che, oltre a quelle per l’ex Porto Fluviale, vorrebbero essere aumentate per acquisire anche lo ‘Spin Time’ e il ‘Maam’, è di fatto un incentivo all’occupazione degli alloggi in luogo della regolare procedura di presentazione della domanda di assegnazione, in spregio dei diritti di tutti coloro che attendono in graduatoria da anni”.

Lo dichiara in una nota il capogruppo della Lega in Campidoglio Fabrizio Santori, commentando il Piano casa presentato dalla Giunta Capitolina.

“Un esposto denuncia sui temi dell’emergenza abitativa, anche alla luce dei contatti emersi fra il Campidoglio e le organizzazioni degli occupanti abusivi, è già sul tavolo della Procura e della Corte dei Conti, con due denunce distinte. Fino ad ora eravamo riusciti a bloccare una bozza di Regolamento per l’assistenza abitativa che spero non sia quella presentata in data odierna, poiché in quella in nostro possesso risulterebbe evidente la gestione arbitraria del patrimonio immobiliare destinato all’edilizia residenziale pubblica, con l’attuazione di politiche e regolamentazioni quasi esclusivamente a beneficio degli occupanti abusivi, e pertanto in modo diseconomico ed in palese contrasto con l’interesse della collettività. Registriamo inoltre il fatto che l’Assemblea Capitolina continua a essere esclusa da qualsiasi confronto. Le decisioni di Gualtieri sono in Giunta e sulle chat con i movimenti per le okkupazioni”, conclude Santori.

