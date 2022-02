Pechino 2022, miracolo curling: 333 tesserati per oro olimpico

(Adnkronos) – Un oro olimpico che fa impazzire 333 tesserati. Tanti sono i giocatori di curling in Italia regolarmente tesserati. L’exploit di Stefania Constantini e Amos Mosaner, trionfatori alle Olimpiadi di Pechino 2022 nel doppio misto, alla luce di questi numeri è un miracolo sportivo. “L’oro di Stefania Constantini e Amos Mosaner fuori dalla portata di ogni rosea previsione. Venivano da un quinto posto nelle qualificazioni alle Olimpiadi, quindi i presupposti c’erano, ma un risultato così eclatante è di valore storico, mondiale: vincere tutte le partite del torneo era ed è impensabile”, dice all’Adnkronos Alessandro Zisa, uno dei veterani della Nazionale di curling. “Hanno giocato tutte le partite in totale controllo, quando erano in difficoltà sono riusciti a recuperare e hanno vinto in tutti i casi, facili o difficili”.

“In Italia siamo 333 tesserati, per noi questo è un piccolo miracolo: abbiamo numeri ridicoli in confronto agli altri. E budget conseguente, in più Stefania è una ragazza che gioca con me da 12 anni ma ha fatto la commessa fino all’altro giorno, ha dovuto incastrare lavoro famiglia e sport”. A colpire è stata anche la compostezza degli atleti nel festeggiare un oro storico, e prima medaglia olimpica nella disciplina per l’Italia, a differenza di altri sport: “Direi che la loro esultanza è stata pari a come hanno giocato: sempre sotto controllo. Non ne sono mai usciti e hanno vinto. Però sono sicuro che non appena sono andati nei corridoi sono scoppiati a piangere”.