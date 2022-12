Pelé in ospedale, condizioni peggiorano: problemi a reni e cuore

(Adnkronos) – Peggiorando le condizioni di salute di Pelé, 82 anni, ricoverato all’ospedale Albert Einstein di San Paolo. Lo riferiscono i medici dello stesso ospedale parlando di ”disfunzione renale e cardiaca”. Pelé era stato operato un anno fa per un tumore al colon. Nei giorni scorsi il quotidiano Folha di San Paolo aveva scritto che la leggenda del calcio non rispondeva alla chemioterapia.

“Ricoverato dal 29 novembre per una rivalutazione della terapia chemioterapica per un tumore al colon e cura di un’infezione respiratoria, Edson Arantes do Nascimento presenta una progressione della malattia oncologica e necessita di maggiori cure legate alle disfunzioni renali e cardiache”, si legge nel bollettino.

Visto il quadro clinico, le figlie di Pelé – Kely e Flavia – hanno annunciato che trascorreranno il Natale in ospedale accanto al padre. “Abbiamo deciso con i medici che, per vari motivi, sarebbe stato meglio per noi restare qui, con tutte le cure che questa nuova famiglia ci dà”, le parole di Kely affidate ai socia. “L’amore per lui e le vostre preghiere sono un enorme conforto, perché sappiamo che non siamo soli”.