Pelé, Lula: “Non c’è mai stato un numero 10 come lui”

(Adnkronos) – ”Pelé ci ha lasciato oggi. E’ andato a fare tavolata in paradiso con Coutinho, suo grande compagno al Santos. Ora ha la compagnia di tante stelle eterne: Didi, Garrincha, Nilton Santos, Sócrates, Maradona. Ha lasciato una certezza: non c’è mai stato un numero 10 come lui. Grazie Pelé”. Così il presidente eletto del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva ha ricordato Pelé su Twitter.

”Pochi brasiliani hanno portato il nome del nostro Paese così in alto come lui. Per quanto diversa fosse la lingua portoghese, gli stranieri provenienti dai quattro angoli del pianeta trovarono ben presto il modo di pronunciare la parola magica: ‘Pelé'” ha scritto Lula.