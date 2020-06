Perché Federica Panicucci ha lasciato Mattino 5? I motivi e il futuro della conduttrice

Perché Federica Panicucci ha lasciato Mattino 5? Molti telespettatori si pongono questa domanda, visto che dopo l’assenza della conduttrice durante il lockdown, adesso la Panicucci ha nuovamente salutato il suo pubblico.

Al momento, infatti, a condurre Mattino 5 è di nuovo il solo Francesco Vecchi, come accaduto negli ultimi mesi durante l’emergenza coronavirus. Da maggio, però, la “padrona di casa” era tornata nello studio che l’ha vista protagonista per 11 anni, per cui in molti sono stati spiazzati dal nuovo addio.

Federica Panicucci, addio a Mattino 5: provvisorio o definitivo? Conduce Francesco Vecchi

“Questo programma ha il pregio di dare il buongiorno agli italiani. È una grande responsabilità, ma anche un grande piacere. Il successo sta nell’entrare nelle case in punta di piedi, con rispetto. Diventare di famiglia”. Queste le parole di Federica Panicucci, che ancora una volta ha mostrato il suo attaccamento al programma. “Essere una di famiglia significa responsabilità e gratitudine”.

Mentre durante il lockdown tante trasmissioni hanno vissuto una sospensione, Mattino 5 ha continuato ad andare in onda con il solo Francesco Vecchi. Dal 4 maggio scorso, però, Federica Panicucci era tornata. “Sono tornata in quella che da undici anni è la mia casa televisiva. Abbiamo solo ripreso da dove ci eravamo lasciati” ha dichiarato.

Eppure, questo ritorno ha avuto vita breve, perché la sua ultima presenza in studio è stata il 29 maggio. Un nuovo addio, questa volta definitivo? Al momento sembra di no, in quanto la Panicucci avrebbe ammesso che il suo pubblico la rivedrà al ritorno dall’estate, per la precisione il 7 settembre.