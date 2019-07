Perché ora PES si chiama eFootball PES: la risposta di Konami

In attesa di capire quali saranno le novità più interessanti che accompagneranno l’uscita del nuovo PES, la cosa che risalta all’occhio è il cambio di nome passato, appunto, da PES a eFootball PES. Il motivo è sembrato chiaro fin da subito, perché negli ultimi anni Konami ha sposato sempre con maggiore entusiasmo il mondo degli eSports, fenomeno di caratura mondiale che sta esplodendo in ogni angolo del pianeta.

La casa giapponese in questo senso ha voluto rimarcare in modo ancora più netto questo passo verso il fenomeno eSports, costretta a contendere lo scettro ancora con FIFA, per un duello senza esclusioni di colpi che si trascina ovunque.

Da PES a eFootball PES, risponde Konami

Aggiornamento 11:30

A confermare l’ipotesi circolata in relazione al cambio di nome di PES, ha risposto la stessa Konami in una recente intervista rilasciata dal brand manager europeo della serie Lennart Bobzien: “D’ora in avanti il nome completo del gioco sarà eFootball PES. Per quest’anno abbiamo annunciato eFootball PES 2020. Vogliamo concentrarci maggiormente sul panorama eSport in futuro. In passato abbiamo già dimostrato il nostro interesse organizzando le competizioni come la PES League e l’eFootball Pro.

Andando avanti, avremo degli eventi ancora più grandi. Farlo presente sin dal nome del prodotto è una dichiarazione d’intenti, mostrando alla nostra community, ma anche a un’audience più ampia, che l’eSport sarà una componente importante del nostro gioco“, ha concluso.