Pericolo fulmini: dopo le morti di questi giorni, ecco i consigli del meteorologo Stefano Bernardi

I temporali ampiamente previsti dal metereologo Stefano Bernardi hanno prodotto purtroppo un’altra notizia drammatica dopo quella tragica di ieri e che ha raccontato della morte di Alberto Balocco, il noto imprenditore dolciario.

Un fulmine caduto nei pressi di Campo imperatore ha colpito tre escursionisti di cui uno in maniera grave. Sembrerebbe che per quest’ultimo si sia reso necessario il suo trasferimento in codice rosso all’ospedale in eliambulanza.

“È inutile rimarcare l’importanza che riveste il seguire attentamente le previsioni del tempo prima di avventurarsi in situazioni che potrebbero, così come successo oggi e non solo, produrre danni a persone – spiega l’esperto – Ieri un fulmine ha colpito un Bed and breakfast ad Introdacqua incendiando il tetto poi spento dai vigili del fuoco”.

Dunque, il metereologo aquilano Stefano Bernardi invita a seguire precise indicazioni su come affrontare in sicurezza un possibile temporale.

A tal proposito il metereologo riporta il link della protezione civile di Poncarale riguardante il decalogo delle azioni da intraprendere e su come affrontare un temporale.

https://protezionecivileponcarale.jimdofree.com/cosa-fare/rischio-meteo-idro/temporale/

