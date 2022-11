Peskov: “Abbiamo ripetutamente affermato che siamo aperti ai negoziati”. Podolyak: “Prima ritiratevi”

Anche oggi il Cremlino è tornato a dichiarare di essere pronto ad incontrare le autorità ucraine per discutere su un possibile negoziato. Dal canto suo, intervenendo su questo tema, più volte nei giorni scorsi il portavoce del Cremlino, Peskov, aveva dichiarato che “Abbiamo ripetutamente affermato che la parte russa è aperta a raggiungere i suoi obiettivi attraverso negoziati, ma abbiamo anche richiamato l’attenzione sul fatto che al momento non ne vediamo un’opportunità“. Tuttavia, come già scritto, Peskov aveva concluso il suo intervento ricordando che lo scorso mese Kiev aveva introdotto uan specifica legge “per impedire qualsiasi trattativa con la Russia“.

Negoziati con Mosca, Podolyak: “L’Ucraina non ha mai rifiutato di negoziare, abbiamo chiesto prima il ritiro dei russi”

Ma non solo, sempre oggi il consigliere del presidente ucraino, Mykahilo Podolyak, è intervenuto sulle affermazioni del Cremino, secondo cui Kiev si è ‘imposta per legge’ di non trattare, ha tenuto a rimarcare che “L’Ucraina non ha mai rifiutato di negoziare. La nostra posizione in merito ai negoziati è nota: prima le truppe russe devono ritirarsi dall’Ucraina, e poi viene tutto il resto. Putin è pronto? – domanda quindi il consigliere di Zelensky – Ovviamente no. Pertanto siamo costruttivi nella nostra valutazione: parleremo con il prossimo leader della Federazione Russa“.

