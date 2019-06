Philadelphia, esplode raffineria: scoppiato un grave incendio

Un incendio di vaste proporzioni è scoppiato a Philadelphia, negli Stati Uniti. Ad andare a fuoco sarebbe una raffineria, che sarebbe esplosa destando grande preoccupazione nell’area circostante.

Philadelphia, esplode raffineria: le ultime news

A riferirlo l’emittente Nbc, non si hanno ancora notizie in merito a vittime o feriti.

Aggiornamento ore 12.00

La popolazione ha avvertito una serie di esplosioni provenienti da una raffineria di Philadelphia,la Energy Solutions, che è attualmente interessata da un incendio di enormi proporzioni. Dalla struttura si è alzata una enorme colonna di fumo, visibile a chilometri di distanza.

Aggiornamento ore 13.00

In seguito all’incendio di oggi nella raffineria di Philadelphia è stato chiesto alla cittadinanza di non uscire di casa. I vigili del fuoco, al lavoro dal primo mattino, sarebbero riusciti a domare l’incendio, e non ci sarebbero feriti in seguito all’incidente.

Secondo la Nbc, il rogo avrebbe interessato anche delle abitazioni prossime alla raffineria, che occupa circa mille dipendenti.

Aggiornamento ore 15.00