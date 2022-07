Pioggia prima del weekend, poi torna caldo record con Lucifero

(Adnkronos) – Ancora qualche giorno e tornerà più forte che mai l’anticiclone africano Lucifero ad infiammare il mese di agosto con una nuova ondata di caldo in Italia. Intanto, spazio ancora una volta ad una sfuriata con pioggia, temporali e grandine.

Nel corso del pomeriggio di oggi, venerdì 29 luglio, una nuova linea instabile raggiungerà le regioni settentrionali, alimentata da aria più fresca in quota che, mescolandosi con quella più calda preesistente, darà vita a numerosi focolai temporaleschi che dal Nordovest si incammineranno verso il Nordest in serata e poi nella successiva nottata. Come spesso accade, i fenomeni potranno risultare violenti, localmente accompagnati da grandine di grosse dimensioni e sui settori alpini e prealpini potranno provocare frane, smottamenti e improvvisi ingrossamenti di torrenti.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it informa che nel corso del weekend la pressione tornerà gradualmente ad aumentare e dopo gli ultimi temporali di sabato mattina sul Triveneto, il sole tornerà prevalente su tutte le regioni. Domenica 31 luglio sarà una giornata ampiamente soleggiata, con un clima sì caldo, ma senza eccessi, visto che soffieranno dei vivaci venti dai quadranti settentrionali.

Infine, l’attenzione si sofferma sulla prossima settimana. Da lunedì 1 agosto l’anticiclone africano inizierà ad abbracciare l’Italia invadendola poi completamente a partire da mercoledì 3 agosto. Con l’arrivo dell’anticiclone africano le temperature non potranno far altro che crescere nuovamente e il grande caldo tornerà a far sudare gli italiani.

Nei giorni successivi i valori massimi torneranno a sfiorare i 40°C sulla Pianura Padana, sulle zone interne del Centro e sulle due Isole maggiori.

Le previsioni meteo:



Venerdì 29 luglio – Al nord: graduale peggioramento con temporali da ovest verso est. Al centro: in prevalenza soleggiato. Al sud: sole e caldo.

Sabato 30 luglio. Al nord: ultimi temporali sul Friuli Venezia Giulia, tutto sole altrove. Al centro: qualche rovescio sugli Appennini. Al sud: sole e caldo.

Domenica 31 luglio. Al nord: soleggiato. Al centro: bel tempo prevalente. Al sud: sole prevalente. Tendenza. Torna l’anticiclone africano, Lucifero riporterà il gran caldo ovunque.