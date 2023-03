Piovella (Soi): ‘Occhi controllano 84% relazioni con esterno, prevenzione salva-vista’

(Adnkronos) – “La prevenzione ci permette di salvaguardare la vista che controlla l’84% delle relazioni con il mondo esterno. Una semplice visita medico oculistica fa prevenzione, diagnosi terapia prescrizione e cura, con un solo accesso noi salvaguardiamo la nostra vista per tutta la vita in pratica”. Così Matteo Piovella, presidente della Società oftalmologica italiana (Soi) intervenendo alla presentazione dei Numeri verdi di pubblica utilità attribuiti alle società scientifiche Sin (nefrologia), Sigo (ginecologia e ostetricia), Anmco (cardiologia ospedaliera) e Soi (oftalmologia), accreditate presso il ministero della Salute e affiliate alla Federazione delle società medico scientifiche italiane (Fism). “Le richieste sono per la grande preoccupazione di perdere la vista, le persone sanno che esistono delle potenzialità per essere tranquilli, il 70% delle malattie della vista che poi seguiranno durante l’arco della vita possiamo individuarle dall’infanzia”.