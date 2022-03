Pirlo nella Hall of fame della Figc: “Un grande onore”

Andrea Pirlo ha smesso di giocare da qualche anno e da un po’ non è nemmeno in panchina. Eppure continua a vincere premi. Dopo quelli da calciatore (tantissimi) e da allenatore (molti ancora da conquistare), l’ex centrocampista della Juve entra nella hall of fame della Figc, premio istituito dalla federazione italiana per premiare gli uomini sportivi più importanti del nostro paese.

Pirlo ha commentato così la notizia: “È una grande emozione entrare nella Hall of Fame, un grande onore – spiega Pirlo – Non so ancora cosa porterò, sceglierò tra maglie, palloni e altri oggetti che ho a casa”. A maggio, mese in cui si terrà la premiazione. L’ex allenatore della Juve porterà infatti alcuni cimeli della sua carriera.

Su Mazzone, uno dei suoi primi allenatori, Pirlo ha detto: “Al Brescia è stato lui a cambiarmi ruolo – racconta – gli sarò sempre grato per questo. Nesta? Alessandro è uno dei miei migliori amici, ho passato con lui anni indimenticabili, dividendo anche la stanza in ritiro. Con Antonio Conte come allenatore ho condiviso un’avventura fantastica, abbiamo mantenuto un bel rapporto e ci sentiamo ogni tanto al telefono. Stessa cosa con Gabriele Oriali, con cui ho condiviso una bella esperienza prima all’Inter e poi in Nazionale”.

E sul Mondiale appeso ai playoff Pirlo dice: “È un obiettivo fondamentale per tutti gli italiani. Farò un gran tifo e spero con tutto il cuore che riusciremo ad andare in Qatar”, conclude l’ex centrocampista.