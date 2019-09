Placido: il mio Caravaggio avrà il volto di Scamarcio

A Venezia per accompagnare la presentazione del documentario intitolato a Federico II (del quale è la voce narrante), oltre che a parlare di questo ‘Salvator Mundi’ Michele Placido anticipa anche i suoi futuri progetti: una serie tv su caravaggio.

“Un cast di prestigio internazionale per una serie di respiro internazionale – annuncia il regista-attore pugliese – Riccardo Scamarcio sarà Caravaggio, Monica Bellucci sarà la madrina spirituale dell’artista cioè la marchesa Colonna e Louis Garrel sarà un personaggio antagonista”.

Placido ha inoltre spiegato che questo suo nuovo progetto è ormai prossimo a realizzarsi: “Siamo in dirittura con la preparazione. Le riprese inizieranno a marzo 2020. Abbiamo già effettuato i sopralluoghi a Roma e Napoli e ora stanno per partire quelli a Malta, dove si svolgerà una parte importante del racconto”.

Max