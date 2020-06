Playstation 5, ex capo XBox: “Non costerà più di 500 dollari”

La PlayStation 5 non costerà più di 500 dollari quando verrà lanciata alla fine di quest’anno, nonostante le voci che suggeriscono che la console si venderà a un prezzo molto più alto. Questo secondo l’ex capo della Xbox Albert Penello, il quale afferma che “non può concepire” che la Sony presenterà la macchina aun prezzo enorme.

Albert ha commentato mercoledì in risposta a un tweet in cui si afferma che la PS5 costerà 600 dollari. “Devo dire mai, in nessun modo questa console supera i 499 dollari” ha risposto.

PS5, prezzo e caratteristiche: ecco quanto costerà secondo i rumors

Sony ha finalmente presentato la PS5 durante un evento in streaming e la console è prevista in tempo per Natale. Tuttavia, il titano tecnologico giapponese non ha ancora rivelato quanto costerà la console nonostante sia a pochi mesi dal rilascio.

Albert, che ha lavorato come senior director Microsoft per il marketing delle console dal 2000 al 2018, ha chiarito i suoi commenti in un tweet. Ha sottolineato che l’enorme successo della PS2 era in gran parte dovuto al suo prezzo basso, mentre le scarse vendite della PS3 erano dovute al suo alto costo.

“Non riesco a immaginare come la Sony passerebbe dal prezzo della sua migliore PS2 a 39 dollari, al prezzo dalla sua peggiore PS3 a 599 dollari“, ha detto.