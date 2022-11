Pnrr, Meloni: “Maggiore sfida governo, occasione da non sprecare”

(Adnkronos) – Il Piano Nazionale di ripresa e resilienza rappresenta la principale sfida che il Governo dovrà affrontare nei prossimi anni. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni, a quanto si apprende, durante la riunione sul Recovery plan in corso a Palazzo Chigi. È un’occasione per l’Italia e non va sprecata: ogni euro va speso bene e deve essere utile per sostenere la crescita economica, lo sviluppo e l’ammodernamento della Nazione.

“In termini di spesa il Pnrr sconta alcune difficoltà, dalla Nota di aggiornamento al Def di settembre si evince che il livello della spesa al 31 dicembre 2022 è di 21 miliardi di euro a fronte di 33 miliardi di euro previsti dal Def di Aprile 2022” ha detto a quanto si apprende. “L’obiettivo del governo è assicurare la massima integrazione tra le diverse fonti di finanziamento aggiuntive nell’ottica di una maggiore efficienza ed efficacia delle politiche di investimento”.

E’ terminata, intanto, la cabina di regia sul Pnrr a Palazzo Chigi, presieduta dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il precedente governo ha convocato la Cabina di Regia solo due volte, ha detto il premier, noi intendiamo immaginare una convocazione cadenzata. Riteniamo opportuno che questo organismo sia convocato periodicamente per monitorare costantemente lo stato di attuazione del Pnrr.