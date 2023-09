Polizia Locale – CR: “Gualtieri risponda su assegnazione definitiva locali Parco del Celio a banda musicale PL”

“La banda musicale della Polizia Locale di Roma Capitale merita stabilità e, soprattutto, rispetto.

A tal proposito depositerò a stretto giro un’interrogazione urgente mirante a richiedere al Sindaco quale sia l’intendimento dell’Amministrazione circa l’assegnazione del locale in Via Parco del Celio 20, ad oggi in parte utilizzato dalla banda come sala prove e, in caso di permanenza,anche provvisoria, in quella sede della stessa banda, quali siano gli interventi previsti dall’Amministrazione – e quando avranno inizio – per far sì che le condizioni ambientali siano idonee.

In tal senso, in vista dell’imminente stagione autunnale e del successivo periodo invernale, l’interrogazione punta altresì a verificare se i quarantamila euro stanziati nel Bilancio 2023 a seguito dell’approvazione di un mio emendamento siano stati effettivamente impegnati per i lavori di sostituzione dell’impianto di riscaldamento del locale sala prove o, in caso negativo, per quali interventi connessi all’idoneità ambientale della sala prove saranno utilizzati.

Ovviamente, ci aspettiamo che il sindaco Gualtieri e gli assessori competenti, in caso di mancata assegnazione definitiva del locale di via Parco del Celio 20 alla banda musicale della PL, abbiano già individuato locali idonei e dignitosi per consentire la continuità delle attività musicali in essere“.

Lo dichiara, in una nota stampa, l’ex assessore al Personale e capogruppo capitolino della Lista Civica Virginia Raggi Antonio De Santis.

Max