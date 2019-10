Pomeriggio 5: dalle 17 il nuovo appuntamento con Barbara D’Urso. Ospiti e anticipazioni

Ritorna l’appuntamento con Pomeriggio Cinque, il programma pomeridiano guidato dalla onnipresente Barbara D’Urso. Anche oggi i temi del giorno affrontati con ospiti e opinionisti.

Imbarazzo per Lory del Santo, la rivelazione della trans

Anche nell’ultima trasmissione, non è mancato il momento imbarazzante, questa volta per Lory del Santo, tornata con il suo compagno Rocco Pietrantonio da Barbara D’Urso.

Anche se fra i due la storia è finita, i due si sono schierati a braccetto contro la Pr Manila Gorio. Qualche anno fa, la trans aveva infatti minato la salute della coppia, dicendo di aver passato una notte di fuoco con Rocco.

“E’ tutto falso… E’ lei ci prova con tutti, anche con il mio attuale compagno”, ha detto Lory del Santo. Rocco ha poi specificato di aver incontrato Manila quando dovevano condurre insieme un evento.

“Vidi le foto di me e Manila su tutti i giornali, perché lei aveva chiamato e pagato un fotografo per una finta paparazzata” ha detto Rocco. Manila però risponde: “Hai tradito Lory con me. Dovresti avere il coraggio di dire la verità, ammettere di essere stato con una donna transessuale bellissima come me”.

“Smania dalla voglia di dire con chi è stata e con chi ha dormito. Se vuoi parlare degli uomini con cui sei stata parla di loro, non inventarti storie che non esistono” ha controbattuto la Del Santo.