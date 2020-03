Pomeriggio 5: la puntata di oggi, 9 marzo 2020. Ospiti di Barbara D’Urso

Ritorna per l’inizio della settimana Barbara D’Urso con la nuova puntata di Pomeriggio Cinque, primo appuntamento settimanale visto che oggi è lunedì. Al solito su Canale 5 alle ore 17 per i temi del giorno.

Pomeriggio Cinque: quando va in onda, anticipazioni, quando inizia, streaming, orario su canale 5, repliche, ascolti

Nell’ultima puntata era ospite Marco Bellavia, che ha raccontato in particolari alcuni aspetti della sua storia con Paola Barale. Il popolare volto di Bim Bum Bam, programma per i ragazzi di Canale 5 negli anni 80 e 90, ha raccontato i perché di quella separazione. “Eravamo piccoli ma in un certo senso già grandi. Io non avevo posto per la moto e quindi la lasciai a casa sua. A quel punto dovevo cercarmi un’altra casa”, ha spiegato Bellavia.

Bellavia poi si è opposto agli influencer. “Abbiamo lavorato anni per comunicare in maniera adeguata al mondo dei bambini. Oggi centinaia di influencer distruggono tutto in un batter d’occhio” ha spiegato commentando gli esempi errati che vengono dagli influencer di Instagram e Tik Tok.