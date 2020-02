Pomeriggio 5: puntata di oggi, 26 febbraio 2020. Ancicipazioni con Barbara D’Urso

Tutto pronto o quasi nello studio di Pomeriggio Cinque, per la nuova puntata che dalle 17 su Canale 5 terrà compagnia a tanti italiani. Da Barbara D’Urso tanti ospiti e opinionisti, al solito, per discutere sui temi del giorno.

Nell’ultima puntata si è discusso del rapporto fra Antonella Elia e il fidanzato Pietro Delle Piane. Barbara d’Urso ha sintetizzato gli ultimi avvenimenti, parlando della parentela con l’attore Carlo Delle Piane e come vengono utilizzati i suoi social.

Sul tema è intervenuta Cristina Plevani, che ha smentito la teoria di Pietro che a gestire i social sia un suo amico. “Lui ha detto che i social glieli gestiva un amico. Ora mi sorge un dubbio, perché dal 2012 mi scrive in privato su Facebook. Ho controllato pochi giorni fa, dal 2012 a fasi alterne ogni tanto mi scrive” ha detto l’ex vincitrice del Gf.

“Non ha mai superato limiti e non ho dato modo, ma chiedeva se vieni a Roma dai un colpo. Mi aveva anche comunicato quando diventava papà. Forse era corteggiamento o forse no, non ho mai colto… Non piacendomi. Io rispondevo in modo gentile”.