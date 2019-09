Pomeriggio Cinque: ecco Barbara D’Urso su Canale 5. Anticipazioni e ospiti di oggi

Alle 17 ritorna in onda su Canale 5 anche oggi, 19 settembre 2019, un nuovo appuntamento con Barbara D’Urso e il suo Pomeriggio Cinque. Abbondanti ascolti, come sempre, anche in questo avvio di nuova stagione per il format, che quest’anno continua a spaziare fra i vari argomenti d’interesse del quotidiano.

Pomeriggio 5: orari, quando va in onda, repliche, opinionisti. Tensione con Adriano Panzironi, Francesca Cipriani e Raffaello Tonon

In attesa di qualche anticipazione sulla puntata di oggi, 19 settembre 2019, si continua a parlare di ciò che è accaduto ieri. Nella scorsa puntata, infatti, sono scoppiate le polemiche intorno alla discussa dieta di Adriano Panzironi, autore del metodo Life 120, con una testimonianza in studio e in particolare Alessandro Cecchi Paone che ha aspramente criticato il regime alimentare.

Un altro momento di tensione, durante la puntata di ieri di Pomeriggio 5, è scaturito dalla partecipazione di Francesca Cipriani come inviata presso l’Istituto Comprensivo Tullia Zevi di Casal Palocco, contro la preside che si era schierata contro le mamme che andavano a prendere i figli in minigonna.

È stato Raffaello Tonon a sbottare, in questa circostanza, opinionista del programma: “Ma che masse di banalità vai dicendo? Questa è la fiera delle banalità, stai portando delle notizie sbagliate, trovo questa protesta insensata”.

La Cipriani ha seccamente risposto: “Tu sei soltanto un maschilista!” fino a che la D’Urso è intervenuta cercando di placare gli animi.