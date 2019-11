Pomeriggio Cinque: la puntata del 5 novembre 2019. Anticipazioni e ospiti

Anche oggi la trasmissione Pomeriggio Cinque, con Barbara D’Urso, accompagnerà il pomeriggio di tanti italiani. Con un dibattito spesso acceso sui temi del giorno e le interviste agli ospiti, anche oggi se ne vedranno delle belle.

Pomeriggio Cinque: anticipazioni, quando inizia, streaming, orario su canale 5, repliche, ascolti. Il crollo di Paola Caruso

Nell’ultima puntata i telespettatori hanno potuto assistere allo sfogo di Paola Caruso, quando si è tornati a parlare del suo ex Francesco che non ha riconosciuto il figlio avuto con lei, Michelino.

“Che cosa dirò al mio bambino quando sarà in grado di capire?”, si è sfogata in tv Paola. L’ha consolata Barbara d’Urso: “Tu scegliesti allora di tenere il bimbo, potevi anche non farlo anche se sarebbe stata una cosa terribile. L’hai cresciuto con amore, da sola. E quando sarà il momento tuo figlio ci arriverà da solo a capire che quel padre non sarebbe servito a niente. Stai crescendo Michelino che è uno spettacolo”, ha concluso la conduttrice.