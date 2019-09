Pomeriggio Cinque: oggi in tv Barbara d’Urso. Opinionisti e anticipazioni

Il grande ritorno di Barbara D’Urso è servito. Pomeriggio Cinque, il programma di infotainment di canale 5 riparte oggi, 9 settembre 2019, con avvio alle 17,10.

Quella che inizia oggi sarà la dodicesima edizione del programma, che per l’occasione avrà un nuovo studio totalmente rinnovato, mentre il canovaccio e i temi trattati saranno quelli tradizionali, dalla cronaca alla politica, dal gossip alla tv.

Pomeriggio 5: anticipazioni, quando inizia, ospiti fissi, nuovo studio, opinionisti

Come di consueto Pomeriggio Cinque andrà a in onda su Canale 5, dal lunedì a venerdì, a partire dalle ore 17:10. In streaming la puntata sarà disponibile sul sito Mediaset Play, visibile anche al termine della messa in onda in diretta.

Sul web i temi delle le puntate si potranno seguire anche sulla pagina ufficiale di Facebook e Instagram, mentre su Twitter l’account ufficiale è @pomeriggio5 con l’hashtag #pomeriggio5.