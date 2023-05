Ponte Messina, come sola opera di attraversamento costerà circa 4,5 mld/scheda

(Adnkronos) – L’importo relativo alla costruzione del ponte sullo Stretto di Messina, come sola opera di attraversamento, è pari a circa 4,5 miliardi di euro, corrispondente a circa il 40% dell’importo totale. Era quanto aveva affermato Michele Longo, direttore gare e ingegneria di Webuild nel corso di un’audizione lo scorso 18 aprile.

Il restante 60%, aveva spiegato, è relativo ad un complesso di opere infrastrutturali di collegamento e di potenziamento della rete stradale e ferroviaria sui versanti Sicilia e Calabria, oltre ad un numero considerevole di interventi di riqualifica del territorio e di opere di mitigazione del rischio idrogeologico nell’area.

Se paragoniamo questo importo con quello relativo agli investimenti in infrastrutture che sono stati destinati alla sola direttrice Alpi – Sicilia, vale a dire la parte italiana del corridoio strategico europeo scandinavia – mediterraneo, investimenti che ammontano attualmente a circa 80 miliardi di euro per infrastrutture ferroviarie e circa 30 miliardi di euro per quelle stradali, aveva sottolineato, “ci rendiamo conto quanto poco significativo sia l’importo necessario per realizzare il ponte (come detto circa 4,5 mld di euro) rispetto al totale degli investimenti suddetti (circa 110 mld di euro)”.