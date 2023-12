Praga, David Kozak su Telegram: “Voglio fare una sparatoria e forse suicidarmi”

(Adnkronos) – Sarebbe uno studente ceco di 24 anni, David Kozak, il responsabile della sparatoria nell’università di Praga. Secondo diverse fonti, che citano anche messaggi lasciati da Kozak sui social media, il giovane si sarebbe suicidato.

“Mi presento, mi chiamo David e voglio fare una sparatoria a scuola e possibilmente suicidarmi”, si legge in un messaggio sul diario creato su Telegram da David Kozak. Il giovane affermava di “aver voluto sempre uccidere” e di aver “realizzato che era molto più conveniente fare una strage di massa invece di essere un serial killer”.

“Alina Afanaskina mi ha aiutato troppo”, si legge sul canale Telegram di Kozak, in cui afferma di essersi ispirato alla ragazza di 14 anni russa che il 7 dicembre ha ucciso due compagni di classe in una scuola di Bryansk, ne ha feriti 5 e poi si è suicidata. “Ho aspettato, ho sognato, volevo, ma Alina è alla fine arrivata, era come se fosse venuta in mio aiuto dal cielo giusto in tempo”, si legge ancora su Telegram.