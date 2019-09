Premi Oscar, ecco i film italiani candidati

Passata la Mostra del Cinema di Venezia, ora il cinema italiano si prepara all’impegno ‘principe’ che spesso motiva e determina la Settima Arte: i premi Oscar (la cui cerimonia di consegna avrà luogo il 9 febbraio 2020, come da tradizione a Los Angeles). Oggi infatti è scaduto il termine per l’iscrizione dei film ‘made in Italy’ alla selezione che poi deciderà quali pellicole arriveranno alla 92ma edizione dell’International Feature Film Award.

L’iter prevede infatti che le cinque pellicole proposte, passino ora al vaglio dell’apposita commissione istituita presso l’Anica (come indicato dell’Academy Awards), alla quale spetterà l’onere di ‘scegliere’ quella da segnalare all’Academy. La commissione si riunirà il 24 settembre e, entro l’1 ottobre, ufficializzerà le scelte fatte. Quindi, il prossimo 13 gennaio 2020, avrà quindi luogo l’annuncio delle nomination.

Entrando nella specifico della questione, i 5 film italiani candidati sono: ‘Il traditore‘ di Marco Bellocchio, ‘Il vizio della speranza‘ di Edoardo De Angelis, ‘Martin Eden‘ di Pietro Marcello, ‘Il primo re‘ di Matteo Rovere, e ‘La paranza dei bambini‘ di Claudio Giovannesi.

Max