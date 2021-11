Premio Valeria Solesin 2021, Origlia (Forum Meritocrazia): “Momento storico cruciale”

“Questo premio valorizza talenti importanti di giovani che si impegnano sul tema della partecipazione femminile nel mondo del lavoro. Valeria Solesin studiava proprio queste tematiche a Parigi. Ieri sera abbiamo celebrato la V edizione della Giornata nazionale del merito, dopo 10 anni di attività del Forum della Meritocrazia. In Europa, a livello di merito nei riguardi delle donne, l’Italia è ancora all’ultima posizione su 12 paesi storici europei. In generale, il nostro Paese non era in una buona situazione precedentemente; ma adesso c’è un peggioramento dovuto al rallentamento economico per via della pandemia”. Lo ha detto la presidente del Forum della Meritocrazia, Maria Cristina Origlia, durante la V edizione del Premio Valeria Solesin, in ricordo della 28enne uccisa durante l’attentato al Bataclan di Parigi.

“Possiamo dire che in Italia, il parametro sulle pari opportunità è migliorato e dunque – ha aggiunto – il lavoro che si sta facendo a 360 gradi sulla parità di genere sta dando dei frutti. Ci sono però altri parametri che invece stanno peggiorando. Quello che vediamo è che nei percorsi universitari di solito viene sempre riconosciuto il merito, mentre invece nel mondo del lavoro non viene riconosciuto sufficientemente ed è per questo che stiamo lavorando. Bisogna non solo premiare ma educare al merito”.

“Il lavoro che sti sta facendo in termini di partecipazione femminile al mondo del lavoro, in questo momento storico, è molto importante. Queste tematiche sono state trattate anche nel G20 e ringraziamo la ministra Bonetti per il piano strategico che ha messo a punto per le pari opportunità da qui al 2024. Siamo in un momento storico cruciale e – ha concluso – le tesi che presentiamo oggi sono un esempio del talento di questo Paese”.